Regards sur l'éducation 1997

Les gouvernements de nombreux pays de l'OCDE sont en quête de politiques qui rendent l'éducation plus efficiente, et recherchent des ressources supplémentaires pour répondre à la demande croissante d'éducation. Les indicateurs de l'OCDE sur l'éducation permettent à chaque pays de s'évaluer à la lumière des performances d'autres pays. Ils se font à la fois l'écho des ressources humaines et financières investies dans l'éducation et des retombées de ces investissements.

L'édition 1997 de Regards sur l'éducation - Les indicateurs de l'OCDE fournit une panoplie d'indicateurs plus comparables et plus à jour que jamais. Les 41 indicateurs utilisés sont unanimement recommandés par les spécialistes pour apprécier l'état actuel de l'éducation à l'échelle internationale. L'organisation thématique du volume et les informations complémentaires qui accompagnent tableaux et graphiques font de cette publication un outil précieux pour tous ceux qui s'intéressent à l'analyse comparative des systèmes éducatifs.

Les indicateurs de l'OCDE sur l'éducation paraissent en même temps que l'Analyse des politiques éducatives 1997 qui aborde une sélection de thèmes d'une importance-clé pour les gouvernements.

Les données sur lesquelles s'appuient les indicateurs de l'OCDE sur l'éducation sont accessibles sur l'Internet (URL hhtp://www.oecd.org/els/stats/els_stat.htm).