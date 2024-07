Réduire ou repenser la mobilité urbaine quotidienne ?

Selon des enquêtes menées dans plusieurs villes européennes, au moins 30 pour cent des déplacements automobiles pourraient être transférés vers un mode de transport écologique. Mais comment parvenir à un tel transfert modal ? L'important est de penser autrement. Dans certaines villes, par exemple, l'information et la sensibilisation ont permis d'infléchir durablement et pour un faible coût les choix des usagers {a priori} tournés vers l'automobile. Si chaque automobiliste renonçait à utiliser sa voiture deux fois par trimestre, on retrouverait le niveau d'usage de la voiture d'il y a 15 ans. En matière de transport public, l'objectif idéal serait d'assurer une haute qualité de service que les usagers seraient alors disposés à payer. Établir systématiquement un "bilan" transport avant toute nouvelle implantation d'activité consacrerait l'importance de l'environnement pour la société... En fait, il existe de nombreuses pistes pour modifier la tendance actuelle. La {Table Ronde 102} a réuni les meilleurs experts européens de ces questions et dégagé les principales actions politiques envisageables dans un futur immédiat pour réconcilier la ville et les transports.