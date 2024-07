Qui veut devenir enseignant et pour quelles raisons?

En moyenne, dans les pays de l’OCDE, 4,2 % des élèves de 15 ans envisagent une carrière dans l’enseignement – soit un pourcentage supérieur à celui des enseignants dans la population adulte. Dans de nombreux pays, les élèves de 15 ans espérant devenir enseignants obtiennent de moins bons scores en mathématiques et en compréhension de l’écrit que ceux envisageant d’exercer d’autres professions nécessitant, à l’instar de l’enseignement, au moins un diplôme universitaire. Toutefois, les données de l’Évaluation des compétences des adultes montrent que les enseignants ont en général des compétences en numératie similaires à celles des autres diplômés universitaires. L’écart de compétence entre les élèves espérant devenir enseignants et ceux envisageant d’exercer une autre profession intellectuelle ou scientifique est souvent plus marqué dans les pays peu performants que dans ceux très performants. Les pays où le salaire des enseignants est plus élevé (par rapport au PIB) et où la profession d’enseignant jouit d’un meilleur statut social présentent, en moyenne, des pourcentages plus importants d’élèves envisageant de devenir enseignants.