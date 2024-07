Quels sont les avantages de la classification CITE 2011 pour les indicateurs de l'éducation ?

La Classification internationale type de l’éducation (CITE) est le cadre de référence utilisé pour classer les programmes éducatifs et les certifications correspondantes par niveaux d’éducation et domaines d’études. Les définitions et les concepts fondamentaux de la CITE ont été établis de manière à être internationalement valides et applicables à l’ensemble des systèmes d’éducation. Deuxième révision majeure de cette classification, la CITE 2011 prend en compte des évolutions importantes dans la structure de l'enseignement tertiaire résultant de la mise en œuvre du processus de Bologne en Europe, le développement des programmes d’éducation de la petite enfance et un intérêt accru pour les statistiques relatives aux résultats de l'éducation, comme le niveau de formation. La CITE 2011 a été utilisée pour la première fois pour la collecte des données des indicateurs publiés dans cette édition 2015 de Regards sur l’éducation. Cette nouvelle classification offre de nouvelles perspectives analytiques, tant au niveau de l’enseignement tertiaire qu’à celui de l’éducation de la petite enfance. La classification CITE des domaines d’études a fait l’objet d’une révision distincte. La Classification des domaines d’études et de formation de la CITE 2013 (CITE-F 2013) sera utilisée pour la première fois dans l’édition 2017 de Regards sur l’éducation.