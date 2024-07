Quels marchés pour les transports par voies navigables ?

Alors que le marché européen des transports de marchandises a pratiquement doublé en volume entre 1970 et 1995, le transport par voie d’eau connaît une certaine stagnation. Jusqu'à présent, les voies d'eau ont surtout servi à transporter des produits que les restructurations industrielles ont frappé de plein fouet. Mais le passé ne préfigure pas nécessairement l’avenir. En effet, les voies d'eau peuvent aisément s’insérer dans des chaînes logistiques où la régularité d’approvisionnement et le bas coût de transport importent plus que la rapidité. Le transport de matières dangereuses ou les acheminements de conteneurs pourraient également être des marchés porteurs.

La Table Ronde a identifié un large éventail d'actions susceptibles de faciliter le développement de la navigation intérieure (ne pas privilégier le déchirage de la cale, favoriser le regroupement d’entreprises et la création de coopératives, inciter le secteur privé à investir, etc.). Cet ouvrage jette un jour nouveau sur le transport par voies navigables et montre que ce mode de transport pourrait avoir un fort bel avenir si les bateliers devenaient de véritables entrepreneurs.