Quelles politiques pour des transports sans rupture ?

Ce document examine brièvement la question de la coordination intermodale des services de transport du point de vue de ce que l’on peut appeler une « politique de la mobilité fondée sur la diversité ». Il analyse les conditions générales de la concurrence et de la coordination intermodales dans l’optique de l’élaboration de politiques de transport qui tiennent compte à la fois de la grande diversité des besoins et aspirations à la mobilité qui existent au sein des économies de marché et du coût d’opportunité pour la société de méthodes nouvelles aptes à répondre à la demande de mobilité…