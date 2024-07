Les nouveaux déterminants de la mobilité aux Pays-Bas, en 2012 et au-delà

Au début de 2011, le Netherlands Institute for Transport Policy Analysis a effectué une analyse de la mobilité, axée sur les tendances récentes. Il en est ressorti qu'après un essor remarquable dans les années 80 et 90, la mobilité des personnes dans son ensemble, au niveau national, n'a pas augmenté depuis 2005. Ce constat concerne en particulier l'usage de la voiture. Abstraction faite de la crise économique vers 2008/2009, on ne distingue pas encore bien pour l'heure les causes de cette évolution…