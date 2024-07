Modèles alternatifs de financement des investissements dans les infrastructures

Le présent rapport est consacré au financement des projets d’investissement dans les infrastructures (de transport). Ses auteurs examinent de près les défaillances du marché en raison desquelles le secteur privé ne parvient pas à combler à lui seul l’intégralité des besoins en investissement. Ils évaluent ensuite les défaillances de l’État en lien avec ses interventions, et étudient de quelle manière les partenariats public-privé (PPP) peuvent remédier à ces défaillances. Ils étudient par la suite les limites des PPP et présentent le modèle de la base d’actifs régulés (BAR) en tant que solution de financement envisageable, ainsi que ses avantages et ses inconvénients.