Quelle politique de réendettement pour les pays africains après une decennie de remise de dette?

La mise en œuvre successive des plans d'allègement de la dette "Pays pauvres très endettés" (PPTE) et Initiative d’allègement de la dette multilatérale (IADM) ont permis de réduire considérablement la charge du service de la dette pour les pays africains qui en ont bénéficié. Dotés d'une solvabilité restaurée et par ailleurs confrontés à des besoins de financement importants, ces pays souhaitent désormais se ré-endetter. Ce Repère d'Hélène Djoufelkit (Agence Française de Développement, AFD), dont la publication fait suite à un séminaire d'experts consacré aux économies africaines et organisé conjointement le 8 juin 2006 par l'AFD et le Centre de Développement, évalue les conditions d'un tel processus de ré-endettement.