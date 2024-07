Les couches moyennes en Amérique latine

Le renforcement du contrat social en Amérique latine passe par l'amélioration de la qualité des services publics comme la santé et l'éducation - un facteur susceptible de conduire les électeurs à accepter l'élargissement de l'assiette fiscale. Les couches moyennes d'Amérique latine sont très favorables à la démocratie, mais elles critiquent son mode de fonctionnement, déçues surtout par l'indigence des services publics. La politique budgétaire est au coeur des relations entre l'État et les citoyens - et ce d'autant plus en Amérique latine où le contrat social est fragile et la démocratie en voie de consolidation.