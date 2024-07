Perspectives économiques de l'Amérique latine 2011

L’édition 2010 desse penche sur la situation des personnes situées au milieu de l’échelle de distribution des revenus. Quand ces groupes médians bénéficient d’un emploi stable et de revenus raisonnablement robustes, ils peuvent, avance-t-on souvent, former un socle solide où s’appuiera le progress économique. À en croire sociologues et historiens, les classes moyennes jouent par ailleurs un rôle important au sein des démocraties de la région en soutenant des politiques progressistes mais modérées. Mais dans la réalité, et contrairement aux attentes, cette étude montre qu’en Amérique latine ces groupes restent vulnérables, que peu de leurs members sont diplômés de l’enseignement supérieur, et que nombre d’entre eux travaillent dans le secteur informel. Il s’agit donc d’une « classe moyenne » assez différente de la catégorie qui, dans la plupart des pays de l’OCDE, a été la locomotive du développement.

Quelles sont les caractéristiques économiques de ces « couches moyennes » vulnérables d’Amérique latine? Quelle est leur perception des inégalités, des politiques publiques et de la démocratie? Quelles politiques permettront de preserver le niveau de vie de ces ménages de la classe moyenne? Ces questions ont conduit les Perspectives à examiner comment encourager la nécessaire ascension sociale, et protéger les segments les plus vulnérables des couches moyennes, au même titre que les ménages les plus défavorisés. L’étude analyse les politiques éducatives et de protection sociale destinées à favoriser l’ascension sociale. Elle souligne également l’importance de la fiscalité comme outil de financement des réformes et des programmes qui permettront d’impliquer les classes moyennes latino-américaines dans un nouveau contrat social.

« L’Amérique latine se transforme rapidement et les classes moyennes sont l’un des moteurs les plus puissants de ce changement. Cette édition des Perspectives économiques de l’Amérique latine analyse le processus de développement des catégories intermédiaires de la région avec des méthodes statistiques innovantes et sous un angle original. Les classes moyennes sont dynamiques, mais elles sont aussi vulnérables ; elles ne sont pas pauvres, mais elles sont loin cependant de jouir d’une situation économique confortable et sécurisée. Leur avenir dépend de leurs propres initiatives, mais aussi des politiques économiques et sociales que les dirigeants de la région vont adopter dans la prochaine décennie ».

Eduardo Lora, Chef Economiste, Banque Interaméricaine de Développement.

« Cette nouvelle étude du Centre de développement de l’OCDE se penche sur un thème rarement étudié mais d’une importance vitale pour le développement de nos pays : les groupes de revenu intermédiaire dans les sociétés latinoaméricaines. Les recommandations de l’étude peuvent servir de base à la politique économique de la région, avec l’objectif de promouvoir des mesures d’encouragement pour cette catégorie qui, dans les économies avancées, a été l’un des piliers du développement et de l’harmonie démocratique – à l’opposé de ce qui s’est passé en Amérique latine et dans les Caraïbes ».

Juan Temistocles Montás, Ministre de l’Économie et de la Planification, République dominicaine.

« Cette excellente étude nous amène à conclure que seule une détermination renforcée en matière de droits, de démocratie et de redistribution nous permettra de briser la transmission de génération en génération des inégalités et de la pauvreté, et de consolider une authentique classe moyenne qui serve de locomotive au développement ».

Soraya Rodriguez Ramos, Secrétaire d’État à la Coopération internationale, Espagne.