Fiscalité et dépenses en Amérique latine

La politique budgétaire n’a nullement été négligée en Amérique latine. Depuis la fin de la crise de la dette des années 1980, les pays de la région se sont attachés à réduire leurs dépenses. Les déficits budgétaires sont tombés de 11 pour cent des recettes publiques dans les années 1970 et 1980 à seulement 8 pour cent depuis 2000. La volatilité de la fiscalité, des dépenses et des déficits d’une année sur l’autre, longtemps caractéristique de la politique budgétaire de la région, avec toutes les conséquences négatives sur les performances économiques que cela comporte, a elle aussi chuté : un indicateur de la volatilité des déficits calculé par les Perspectives économiques de l’Amérique latine 2009 de l’OCDE fait apparaître une diminution d’un tiers entre 1990-94 et 2000-06, l’Amérique latine se situant tout juste 6 pour cent au-dessus des niveaux de volatilité enregistrés dans la zone OCDE sur la même période.