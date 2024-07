Protection sociale pour tous

o Le travail informel reste omniprésent en Amérique latine et aux Caraïbes. o De nombreux " travailleurs des couches moyennes " (qui se situent au milieu de l'échelle de distribution des revenus) sont employés dans le secteur informel et cotisent de manière irrégulière à un régime public ou privé de retraite. o Les pouvoirs publics doivent envisager d'élargir les prestations sociales et de stimuler (même financièrement, à travers des régimes coordonnés à cotisations déterminées) l'épargne individuelle.