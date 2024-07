Perspectives économiques de l'Amérique latine 2008

Alors que les régimes démocratiques semblent être solidement ancrés dans la région, les pays d’Amérique latine continuent de connaître une croissance économique soutenue, tirant parti du processus de mondialisation en cours. Ce premier volume des Perspectives économiques de l’Amérique latine, appelé à figurer dans une série annuelle du Centre de développement de l’OCDE, propose des perspectives originales et des indicateurs comparés sur quatre grands enjeux pesant sur le développement de la région : l’impact de la performance budgétaire sur la légitimité démocratique ; la pertinence de la réforme et de la gouvernance des fonds de pension pour l’épargne intérieure et le développement des marchés financiers ; le rôle des investissements du secteur privé en quête de marchés pour améliorer l’accès aux services de télécommunication ; et la multiplication des échanges avec la Chine et l’Inde, véritable aiguillon pour renforcer la compétitivité des pays d’Amérique latine. Les recommandations de politique et l’identification des meilleures pratiques dans les domaines analysés entendent mettre l’expertise de l’OCDE et sa rigueur analytique réputée au service du développement de l’Amérique latine.