Quelle est l’incidence des régimes d’admission sur les taux de scolarisation dans l’enseignement tertiaire public ?

Les processus et critères d’admission influent tous deux sur les taux de participation dans l’enseignement tertiaire. Les systèmes d’admission centralisés peuvent améliorer l’efficacité du processus d’admission, mais limiter le nombre de candidatures et de propositions faites aux candidats ; les critères de performance minimale et les frais de scolarité constituent des obstacles à l’accès aux études tertiaires, même lorsque des ajustements sont faits pour des groupes spécifiques ou des raisons d’équité. Cet aperçu des régimes d’admission dans l’enseignement tertiaire permet une meilleure analyse des implications de ces différentes politiques dans différents cadres, et donc une meilleure compréhension des facteurs les plus décisifs en termes de retombées.