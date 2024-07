Qu'entend-on réellement par faibles compétences en littératie ?

Selon l’Évaluation des compétences des adultes, même les adultes ayant le plus faible niveau de compétences en littératie possèdent certaines compétences de base en lecture, bien que le niveau de ces dernières varie considérablement entre les pays. Les compétences de base en lecture se font jour à la fois dans l’exactitude et la vitesse de la réponse aux tâches de lecture – deux indicateurs du degré d’aisance et d’automaticité de la lecture. Parmi les adultes peu compétents en littératie, ceux passant l’évaluation dans une autre langue que leur langue maternelle affichent un niveau bien plus faible de compétences de base en lecture que les locuteurs natifs de la langue de l’évaluation.