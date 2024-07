Prospectives et rétrospectives des recherches en économie des transports

Pour célébrer la centième Table Ronde d'économie des transports, la CEMT propose une publication exceptionnelle. Des contributions écrites ont été demandées à cinquante experts européens pour examiner les problèmes saillants rencontrés dans le passé par l'économie des transports, et surtout étudier ceux qui sont susceptibles d'apparaître à l'avenir. Quelles sont les principales difficultés auxquelles l'économie des transports est confrontée ? Quelles sont les principales avancées de la pensée dans ce domaine ? Comment ces avancées peuvent-elles contribuer à la résolution des problèmes ? Que reste-t-il à faire ? Les experts sollicités ont ensuite débattu librement des questions soulevées dans leurs contributions, qui vont des orientations stratégiques de la politique européenne des transports aux outils méthodologiques en passant par la situation des pays en transition, l'environnement, les transports intermodaux, les nouvelles technologies, les infrastructures, etc. Cette publication réunit l'ensemble des contributions écrites des experts et présente une synthèse complète de leurs débats.