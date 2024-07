Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales 2002

Les Principes directeurs sont des recommandations à l’intention des entreprises multinationales sur la conduite de leurs activités dans des domaines comme le travail, l’environnement, la protection des consommateurs et la lutte contre la corruption. Ces recommandations émanent des 37 gouvernements qui ont souscrit aux Principes directeurs et se sont ainsi engagés à les faire respecter, même si elles n’ont pas un caractère contraignant. Ce rapport rend compte des mesures prises par les 37 gouvernements adhérents pour renforcer la contribution des Principes directeurs à un meilleur fonctionnement de l’économie mondiale. Il passe également en revue les défis auxquels les entreprises multinationales doivent faire face pour gérer de façon responsable leurs chaînes de fournisseurs et leurs relations avec leurs autres partenaires commerciaux.