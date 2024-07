Rapport annuel sur les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales 2013

Le présent Rapport annuel, le treizième du genre, décrit les activités entreprises afin de promouvoir le respect des Principes directeurs pendant la période de mise en oeuvre entre juin 2012 et juin 2013. Cette période comprend le lancement du Forum mondial sur la Conduite responsable des entreprises, l’élaboration d’un robuste agenda proactif qui a pour but de promouvoir le respect efficace des principes et standards contenus dans les Principes directeurs.