Rapport annuel sur les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales 2008

Les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales contiennent des recommandations édictées à l’intention des entreprises internationales dans un certain nombre de domaines, par exemple le travail, l’environnement, la protection des consommateurs ou encore la lutte contre la corruption. Ces recommandations sont formulées par les gouvernements des pays adhérents et bien qu’elles aient un caractère non contraignant, les autorités concernées s’engagent à en promouvoir le respect. La première partie de ce rapport annuel dresse un état des mesures prises au cours de l'année écoulée par les 41 gouvernements adhérents pour renforcer la contribution des Principes directeurs à un meilleur fonctionnement de l’économie mondiale. La deuxième partie de ce rapport annuel résume les débats de la Conférence OCDE-OIT sur le comportement responsable dans le domaine de l’emploi et des relations professionnelles.