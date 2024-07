Rapport annuel 2014 sur les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales

Le présent Rapport annuel, le quatorzième du genre, décrit les activités entreprises afin de promouvoir le respect des Principes directeurs pendant la période de mise en œuvre entre juin 2013 et juin 2014. Cette période comprend le travail sur le devoir de diligence raisonnable dans les secteurs financiers et extractifs, ainsi que celui des chaînes d'approvisionnement agricoles, le renforcement de la coopération avec les pays non adhérents, les résultats du 2ème Forum mondial sur la conduite responsable des entreprises, et également les activités des Points de contact nationaux qui sont en charge de la promotion de l’observance des Principes directeurs dans les 46 pays adhérents.