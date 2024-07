Rapport annuel sur les Principes Directeurs à l'intention des entreprises multinationales 2011

Ce rapport renforce la transparence, la responsabilisation et la visibilité publique des lignes directrices pour les entreprises multinationales, l'un des instruments les plus réussis de l'OCDE, et plus particulièrement les améliorations majeures apportée par la mise à jour 2011, et met en évidence le résultat de la Table ronde 2011 Responsabilité d'entreprise, un multi -stakholder de réflexion sur le lancement des travaux des lignes directrices mises à jour.Le rapport fournit une première évaluation des résultats de la mise à jour 2011 des lignes directrices adoptées à la réunion ministérielle de l'OCDE et une compilation d'idées pour la mise en œuvre future. Il rend également compte des mesures prises par les 42 gouvernements adhérents partir de Juin 2010 à Juin 2011.