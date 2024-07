Prévenir les conflits violents : quels moyens d'action?

Ces Lignes directrices fournissent des pistes à suivre aux gouvernements des pays donneurs afin que ceux-ci puissent honorer leurs engagements en matière de prévention des conflits, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Elles abordent des thèmes tels que la sécurité, le développement et le problème des armes de petit calibre, la coopération régionale, les processus de paix, justice et réconciliation, la participation à des partenariats au service de la paix, la mobilisation du monde des affaires et, enfin, les moyens de contrer l’économie politique de la guerre : il s’agit en effet de mettre fin aux situations où des groupes puissants ont intérêt à déclencher ou à perpétuer un conflit violent. Ces Lignes directrices montrent comment les donneurs peuvent promouvoir la paix de façon concrète, notamment dans les domaines de la démocratisation, des relations entre les communautés, de l’éducation et de la formation transculturelle, de la formation sur les droits de l’homme, de la liberté d’information et de l’accès à l’information, de la réintégration des populations déracinées, de la démobilisation des anciens combattants, du déminage ou encore du rétablissement de la capacité de gérer l’économie.

Les Lignes directrices sur la prévention des conflits élaborées par le Comité d’aide au développement (CAD) se composent d’une part, des Lignes directrices parues en 1997 dans un domaine jusque-là largement inexploré et, d’autre part, du complément à ces Lignes directrices adopté en 2001. Cet ouvrage matérialise la réaffirmation, par la communauté internationale, de sa détermination à œuvrer, dans l’ensemble des sphères d’intervention des pouvoirs publics, à une meilleure compréhension des conflits violents et à une plus grande cohérence des politiques.

Extrait des Conclusions de la Réunion des ministres des Affaires étrangères du G8 de juillet 2001 :... Les ministres encouragent la prise en considération de la prévention des conflits dans les stratégies d’aide au développement de façon à accélérer la mise en œuvre et améliorer la coordination de ces stratégies, notamment dans le cadre de l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE), et aussi à faciliter une transition sans heurts de l’aide d’urgence vers l’aide au développement au lendemain d’un conflit. Le texte adopté par l'OCDE/CAD en avril 2001 en complément des Lignes directrices sur les conflits, la paix et la coopération pour le développement parues en 1997, illustre remarquablement la forme que peut revêtir cette prise en considération.