Les pays en développement, avec le soutien des institutions multilatérales, des donneurs bilatéraux et des organisations de la société civile, s’emploient plus que jamais à atteindre un objectif de développement prioritaire : réduire la pauvreté de moitié avant 2015. L’ensemble des efforts d’aide au développement s’articule désormais autour de stratégies de lutte contre la pauvreté, définies et conduites par les pays eux-mêmes sur la base des besoins locaux et des priorités locales tels que les perçoivent les intéressés. Les lignes directrices du CAD pour la réduction de la pauvreté fournissent des informations concrètes sur la nature de la pauvreté ainsi que sur les approches, politiques, instruments et voies qui se sont, dans la pratique, révélés les plus efficaces pour la combattre. Ces Lignes directrices abordent également des rivages encore inexplorés. En effet, elles énoncent les conditions indispensables à la mise en place de partenariats efficaces entre les gouvernements, la société civile et d’autres acteurs du développement. Et elles montrent comment des changements et des améliorations d’ordre institutionnel au sein des organismes d’aide eux-mêmes peuvent contribuer à une prise en compte systématique des exigences liées à la lutte contre la pauvreté, au partenariat et à la cohérence des politiques.