Décentralisation et réduction de la pauvreté

La décentralisation occupe depuis ces 20 dernières années une place centrale dans les politiques de développement. Si l’on discute depuis quelque temps déjà des avantages et des risques du transfert du pouvoir et des ressources à des échelons locaux de gouvernement, on commence tout juste à s’intéresser au rapport entre la décentralisation et la réduction de la pauvreté. Cette édition des Repères met en évidence les principaux déterminants d’un processus de décentralisation favorable aux pauvres et discute des grandes leçons tirées par les bailleurs de fonds.