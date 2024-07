Renforcer les capacités commerciales au service du développement

Les pays en voie de développement souhaitent aussi prendre part au processus de mondialisation. Néanmoins, la complexité croissante des marchés mondiaux, les nouveaux défis des échanges multilatéraux et les pressions concurrentes entre les accords régionaux, bilatéraux et multilatéraux, présentent pour eux des défis de plus en plus nombreux sur le plan de la compétitivité et des mesures à prendre. De plus, il arrive souvent qu'ils ne disposent ni des capacités institutionnelles, ni des ressources humaines nécessaires pour atteindre ces objectifs.

Ces Lignes directrices du CAD sur le commerce et le développement se fondent sur un consensus international. Elles précisent comment la communauté internationale pourrait collaborer plus efficacement avec ces pays, afin de les aider à améliorer leurs capacités commerciales et à participer plus activement aux processus internationaux établissant les règles et les mécanismes institutionnels qui façonnent le système mondial des échanges. Elles permettent aussi aux milieux commerciaux et financiers, ainsi qu’aux donneurs d’aide, de s’appuyer sur une référence commune en plaçant le renforcement des capacités commerciales dans le cadre de démarches globales pour le développement et la réduction de la pauvreté.