Cet ouvrage fournit des orientations concrètes pour l’adoption de bonnes pratiques en matière d’élaboration et de mise en œuvre de stratégies de développement durable. S’il vise avant tout à faciliter l’action engagée dans les pays en développement, nombre des problèmes qu’il aborde et des conseils qu’il formule n’en valent pas moins également pour les pays développés. Cet ouvrage s’appuie sur l’expérience accumulée depuis une vingtaine d’années dans les pays développés et en développement. Elle est étayée par les enseignements issus d’une série de consultations tenues auprès de multiples acteurs, en Bolivie, au Burkina-Faso, au Ghana, en Namibie, au Népal, au Pakistan, en Tanzanie et en Thaïlande et qui ont permis de recueillir le point de vue des intéressés eux-mêmes sur les stratégies nationales de développement durable.

Ces lignes directrices visent à éclairer les organismes de coopération pour le développement dans leurs efforts pour aider les pays en développement à instaurer un développement durable. Elles devraient également se révéler utiles pour les décideurs, les planificateurs et les praticiens du développement, de même que pour les universitaires, étudiants et chercheurs de tous les pays qui s’intéressent aux questions de développement.