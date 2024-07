Politiques agricoles dans les pays en transition 2002

Il ressort de l'analyse présentée dans cette dixième édition des Politiques agricoles dans les pays en transition que la période de transition a permis une réduction globale sensible des dysfonctionnements dans le secteur agricole de la Bulgarie, de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Roumanie, de la Russie et de la Slovénie. Les données fournies dans ce rapport mettent en évidence une convergence graduelle des prix intérieurs et des prix mondiaux. Dans leur grande majorité, les pays d'Europe centrale et orientale continuent d'afficher un soutien aux producteurs à la fois plus faible que celui des pays de l'OCDE et des États membres de l'UE, et bien inférieur aux niveaux enregistrés avant le début de la transition. Ce rapport analyse les problématiques et enjeux majeurs que posent les politiques agricoles, ainsi que les données statistiques s’y rapportant.

