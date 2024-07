Politiques agricoles : économies émergentes et pays en transition 1999

Quelles répercussions les crises économiques des pays asiatiques et de la Russie ont-elles sur la croissance économique, la production et les échanges agricoles des économies émergentes et des pays en transition ? Quelles sont les dernières évolutions clés des politiques agricoles des principales économies agricoles telles que le Brésil, la Chine, l'Inde et l'Afrique du Sud ? Quels progrès les pays d'Europe centrale et orientale (PECO) et les nouveaux États indépendants (NEI) ont-ils marqués sur la voie de la restructuration de leur secteur agro-alimentaire ? Ce sont là quelques-unes des questions abordées dans l'édition 1999 des Politiques agricoles : économies émergentes et pays en transition. Cette septième édition présente aussi une analyse critique de deux questions qui sont au cœur de la réforme en cours dans le secteur agro-alimentaire : l'ajustement de la main-d'œuvre dans les zones rurales et le développement des marchés fonciers agricoles. On trouvera également dans cette édition : - une annexe statistique des principaux indicateurs agricoles relatifs à 21 pays ; - des indications sur le soutien apporté à l'agriculture, avec notamment des estimations du soutien aux producteurs et aux consommateurs (ESP/ESC) pour l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la République slovaque et la Russie ; - les implications éventuelles de l’accord sur l’Agenda 2000 sur l’élargissement de l’Union européenne à l’Europe de l’Est ; - une évaluation des perspectives globales à moyen terme des marchés de produits agricoles. Supplément spécial Un supplément spécial, Regards sur l'agriculture dans les économies émergentes et les pays en transition, accompagne cette édition. Il dresse le profil des évolutions et des tendances des politiques agricoles de 18 économies émergentes et pays en transition, avec une couverture pays par pays des questions suivantes : - Quelles sont les évolutions macroéconomiques majeures et leurs répercussions sur le secteur agricole ? - Quelles sont les tendances sous-jacentes des résultats du secteur de l'agriculture primaire ? - Comment les politiques agricoles et les processus en cours influencent-ils l'agriculture ? - Quels sont les principaux changements intervenus dans les politiques touchant les prix et le soutien des revenus ? - Quelles conséquences les modifications récentes des politiques commerciales devraient-elles avoir sur les courants d'échanges ? Pour chacun des pays, les grands axes des politiques suivies sont étayés par les indicateurs agricoles clés. Également disponibles - Politiques agricoles des pays de l'OCDE, suivi et évaluation 1999 (ISBN 92-64-27034-5) - Perspectives agricoles de l'OCDE 1999-2004 (ISBN 92-64-26964-9)