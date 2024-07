Politiques agricoles : économies émergentes et pays en transition 1998

Dans cette sixième édition, le rapport procède à un examen critique de trois thèmes clés en matière de réforme structurelle du secteur agro-alimentaire : le crédit et le financement, l'investissement étranger direct et les obstacles à l'efficience.

Cette édition 1998 contient également : une annexe statistique présentant les principaux indicateurs agricoles de divers pays non membres de l'OCDE, un suivi des niveaux de soutien à l'agriculture, notamment des équivalents subventions à la production et à la consommation (ESP et ESC) en Russie et dans certains PECO.

Les pays couverts dans cette publication sont : l’Albanie, le Bélarus, le Brésil, la Bulgarie, la Chine, la Croatie, l’Estonie, l’Inde, le Kazakhstan, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, la Russie, la République slovaque, la Slovénie et l’Ukraine.