Politiques agricoles : économies émergentes et pays en transition 2001

La première partie de l’édition de cette année est quant à elle consacrée aux préoccupations que suscitent dans ces pays les mesures non tarifaires employées en guise d’instruments de protection des marchés. Dans la deuxième partie du rapport, l’OCDE procède comme chaque année au suivi du niveau de soutien à l’agriculture. Dans la troisième partie, le lecteur trouvera une analyse approfondie, pays par pays, des évolutions récentes des politiques, assortie d’une évaluation et d’une description des perspectives, dans onze pays non membres de l’OCDE.