Comment une gouvernance efficace est essentielle pour garantir que le développement et le déploiement de l'IA soient sûrs
L'égalité des genres stimule la croissance économique, renforce la démocratie, améliore la cohésion sociale et le bien-être de tous les membres de la société
Analyse et perspectives pour favoriser une transition rapide vers la neutralité carbone tout en renforçant la résilience face aux impacts physiques du changement climatique
Alors que la tendance à la dispersion internationale de certaines activités de la chaîne de valeur crée des défis, découvrez des politiques pour les relever
Normes et lignes directrices de la coopération pour le développement avec des exemples concrets de leur mise en œuvre
Une meilleure transparence et échange d'informations pour mettre fin au secret bancaire et lutter contre l'évasion et la fraude fiscales
Recherches et documents de travail avec analyses approfondies et résultats
Recommandations et études de cas
Données clés et graphiques interactifs sur des sujets variés
Suivre des thèmes clés à l'aide de données statistiques, simulateurs de politique ou des index
Normes statistiques internationales, manuels, guides pratiques et plus encore
Communiqués de presse et articles statistiques
Trouvez, comprenez et utilisez les données dont vous avez besoin
publication statistique, 16 octobre 2025
publication statistique, 6 octobre 2025
Découvrir nos derniers communiqués de presse et ressources médiatiques
Voir notre liste d'événements et s'inscrire pour y assister
Lire les dernières analyses
3-21 novembre 2025
12 novembre 2025