Perspectives de l'emploi de l'OCDE 2006

Les pays de l’OCDE doivent améliorer la performance du marché du travail et augmenter le niveau de vie. Ceci est devenu plus urgent car le vieillissement menacera la croissance économique dans les décennies à venir. Ce qu’il faut, c’est une stratégie de réforme d’ensemble pour augmenter le nombre d’emplois et le revenu des travailleurs. Cela exige d’agir sur de multiples fronts : fiscalité, réglementation en matière d’emploi, prestations sociales, salaires, concurrence sur les marchés de produits et politique macroéconomique. Quelles sont les réformes qui ont réussi et dans quels pays ? Impliquent-elles nécessairement moins de protection sociale ou plus de précarité ?

Cet ouvrage apporte des réponses à ces questions essentielles, sur la base d’une vaste analyse qui couvre 30 pays.

Cette édition des Perspectives de l'emploi présente une réévaluation de la Stratégie de l'OCDE pour l'emploi.