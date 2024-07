Méthodologie de construction des paniers de haut débit sans fil

L'OCDE a adopté une nouvelle méthodologie pour les paniers de prix des services mobiles haut débit sans fil. Ceci s'ajoute aux paniers déjà existants pour les services vocaux (fixes et mobiles), les lignes louées et les services haut débit fixe, reflétant l'importance grandissante des services haut débit sans fil pour les ordinateurs portables, les tablettes et les smartphones.