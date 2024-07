Nouvelle-Zélande : vers une tarification des émissions agricoles

Plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre (GES) de la Nouvelle-Zélande proviennent de l’agriculture, principalement des émissions de méthane (CH 4 ) causées par les ruminants et de protoxyde d’azote (N 2 O) causées par les déchets animaux et les engrais. Ce pourcentage est de loin le plus élevé dans la zone OCDE et reflète l’importance du secteur dans l’économie néo-zélandaise. Les politiques d’atténuation du changement climatique de la Nouvelle-Zélande reposent en grande partie sur les forêts pour servir de puits et sur la tarification du carbone grâce au système national d’échange de quotas d’émissions (NZ ETS). Cependant, à ce jour, l’agriculture est le seul secteur qui n’est pas compris dans le NZ ETS.

Les pouvoirs publics ont fixé des objectifs à long terme ambitieux pour réduire les émissions de méthane et atteindre la neutralité d’émissions de protoxyde d’azote et de CO 2 d’ici 2050, en introduisant une distinction entre les gaz à courte durée de vie et à longue durée de vie. Des discussions sont en cours avec les parties prenantes du secteur agricole pour déterminer la meilleure manière d’atteindre ces objectifs. La grande majorité des agriculteurs s’opposent à l’intégration de l’agriculture dans le NZ ETS et souhaitent que soient mieux reconnus les efforts de séquestration au niveau des exploitations.

Actuellement, beaucoup d’exploitants agricoles sont peu au fait des facteurs favorisant les émissions sur leurs exploitations et des moyens à disposition pour les atténuer. Peu de mesures existent pour les inciter à adopter de nouvelles technologies. Les coûts des investissements dans ce domaine sont élevés et le résultat n’est pas toujours à la hauteur (Gouvernement de la Nouvelle-Zélande, 2022).