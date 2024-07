L’objectif de « croissance zéro » de la Norvège pour les grands centres urbains

L’objectif de « croissance zéro » adopté par la Norvège encadre la mise en œuvre de l’aménagement du territoire et de la politique des transports dans les grands centres urbains. Énoncé pour la première fois dans l’accord sur le climat adopté par le parlement en 2012, cet objectif a ensuite été intégré dans les plans nationaux successifs des transports. Dans l’édition 2022-33 du Plan national des transports, son application est étendue aux centres urbains de plus petite taille.

En Norvège, les accords de développement urbain sont le principal outil utilisé pour atteindre l’objectif de « croissance zéro ».. Ils ont été conclus dans quatre grands centres urbains (Bergen, Oslo, Stavangeret Trondheim). Cinq autres accords de ce type sont en préparation (Buskerudbyen, Grenland, Kristiansandsregionen, Nedre Glomma et Tromsø).

De nature contraignante, les accords de développement urbain énoncent un ensemble de mesures à mettre en œuvre sur une période de dix ans. Ces accords devraient favoriser une meilleure accessibilité et faciliter la réaffectation de l’espace routier à des usages autres que la conduite et le stationnement de voitures particulières.

Les stratégies permettant de réduire ou de limiter le trafic routier urbain sont notamment la densification et la transformation des centres urbains, l’amélioration des conditions de déplacement à pied et en vélo, la qualité accrue des transports publics, ainsi que les restrictions de circulation des voitures particulières.

Pour citer un exemple, une piste cyclable de qualité est en cours d'aménagement entre les villes de Stavanger et Sandnes. Dans le centre-ville d’Oslo, la municipalité a mis en place une politique de stationnement restrictive, avec des frais plus élevés pour les visiteurs. La ville d’Osloa en outre supprimé plus de 750 places de stationnement sur la voie publique dans ces quartiers centraux, afin de libérer de l’espace pour les pistes cyclables. Neuf itinéraires continus permettent ainsi d'aller des quartiers centraux au centre-ville à vélo. Le tarif des péages routiers a été augmenté en 2017 et, en 2019, et un péage a été mis en place à l’intérieur de la ville.

Les accords de développement urbain sont un outil de gouvernance à plusieurs niveaux auquel participent les administrations locales, régionales et nationales sur un pied d'égalité. Ces trois niveaux de l’administration travaillent conjointement pour mettre en évidence, dans les secteurs appropriés, les aménagements du territoire et les systèmes de transport pouvant aboutir à une croissance zéro du trafic automobile. Les décisions finales résultent des pourparlers entre les autorités nationales des transports et les représentants des administrations municipales et régionales.

Les projets sont financés par les recettes des péages et par les budgets de l’État, des régions et des municipalités. Pour les grands projets publics d’infrastructures de transport, l’administration centrale finance 66 % des coûts d’investissement dans les quatre grands centres urbains. Le Plan national des transports 2022-33 alloue environ 8 milliards EUR aux zones urbaines.