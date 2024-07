Les filières professionnelles du deuxième cycle du secondaire améliorent-elles les perspectives d'emploi des jeunes adultes ?

Pour un tiers de la population des pays de l’OCDE, le niveau de formation le plus élevé atteint est un diplôme d’une filière professionnelle du deuxième cycle de l’enseignement secondaire. On estime qu’environ la moitié de cette population obtiendra un diplôme d’une filière professionnelle au cours de sa vie. Suivre le rythme des évolutions technologiques de l’industrie peut représenter une entreprise coûteuse, mais les partenariats avec les employeurs aident à répartir les coûts des filières professionnelles. Si les qualifications professionnelles offrent aux jeunes de solides chances de trouver un emploi, elles sont parfois perçues comme un pis-aller, ce qui diminue globalement leur valeur sur le marché de l’emploi.Les pays doivent s’assurer que leurs filières professionnelles offrent à tous les élèves les compétences de base dont ils ont besoin sur le marché de l’emploi et dans la vie, ainsi qu’une opportunité de progresser jusqu’à l’enseignement tertiaire s’ils le désirent.