Cet ouvrage examine minutieusement le concept de développement durable. Que signifie-t-il ? Quel rôle jouent la mondialisation, la production et la consommation ? Et comment peut-on mesurer et promouvoir le développement durable ? L'OCDE fournit des données, mène des recherches et formule des orientations politiques dans de nombreux domaines liés au développement durable, tels que le changement climatique, la coopération avec les pays en développement et la responsabilité sociale des entreprises. En s’appuyant sur cette expertise, Les essentiels de l‘OCDE : Le développement durable soutient que le développement durable doit procéder de progrès réalisés simultanément dans trois domaines : l’économie, la société et l’environnement.