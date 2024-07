La Chine et les économies européennes en transition: les voies de la réforme

L'analyse comparative de la transition dans les pays d'Europe centrale et en République populaire de Chine met en évidence des similitudes et des différences souvent assimilées, à tort, à des approches différentes du même problème. En fait, l'environnement propre à ces deux grandes régions (puisque la Chine, par sa taille, constitue à elle seule une région), tout comme leur situation interne, renvoient à des réalités d'une extrême complexité qui rendent le processus de transition également complexe.

Cet ouvrage se compose de chapitres initialement conçus comme des documents distincts et préparés pour la Conférence conjointe du Centre de développement de l'OCDE, du CEPR et du CEPII à Budapest. Ils analysent et comparent le processus de transition dans les différents régimes de droit en question. Les auteurs examinent en particulier trois grands domaines d'intérêt commun : les finances publiques, le régime des échanges avec l'extérieur et l'intermédiation financière et un chapitre critique synthétise leurs conclusions à la fin de chaque partie. Leur analyse fait apparaître des différences, certes, mais aussi des similitudes, à partir desquelles il est possible de dégager des conclusions générales en matière de politique économique applicables à toutes les sociétés en transition.