De nombreux pays sont parvenus à combler les écarts entre les sexes en termes de résultats d’apprentissage. Pourtant, même lorsque filles et garçons font jeu égal en mathématiques et en sciences, leurs attitudes à l’égard de l’apprentissage et les attentes qu’ils nourrissent pour leur avenir diffèrent fortement – avec l’incidence considérable que ces éléments peuvent avoir sur leur décision de poursuivre ou nous leurs études et sur leurs choix de carrière.

L’égalité des sexes dans l’éducation : Aptitudes, comportement et confiance essaie de comprendre les raisons pour lesquelles, à l’âge de 15 ans, les garçons sont en moyenne plus susceptibles que les filles d’être peu performants dans toutes les matières, et les filles très performantes, de réussir moins bien en mathématiques, en sciences et en résolution de problèmes que les garçons très performants. Comme l’indiquent clairement les données du rapport, les différences de performance scolaire entre les sexes trouvent leur origine dans les attitudes des élèves à l’égard de l’apprentissage et leur comportement à l’école, dans la façon dont ils choisissent d’utiliser leur temps libre, et dans la confiance qu’ils ont – ou non – dans leurs propres capacités en tant qu’apprenants.