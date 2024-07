L'école du futur

A l’occasion de son 30ème anniversaire, le PEB a invité des experts à débattre de la nécessité de continuer à construire des bâtiments scolaires, lors d’un séminaire d’un jour tenu en juin sous le titre « Temples du savoir ou éléphants blancs ? Quel avenir pour les bâtiments éducatifs ? ». Le Centre de l’OCDE pour la recherche et l’innovation dans l’enseignement a présenté trois scénarios possibles pour l’avenir de l’école au cours des 15 à 20 prochaines années. Les effets des technologies de l’information et des communications (TIC) sur l’environnement pédagogique dans l’enseignement tant scolaire que supérieur ont été examinés de même que les points de vue des enseignants et d’autres usagers des équipements éducatifs.