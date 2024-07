Indicateurs de la compétitivité du tourisme

Le tourisme est reconnu comme l’un des secteurs-clés du développement dans tous les pays, ainsi que comme source essentielle de revenus, d’emplois et de richesse. Il joue également un rôle plus général dans la promotion de l’image et de la façon dont un pays est perçu l’international, tout en influençant les politiques intérieures complémentaires. Un tel éventail d’influences et une telle importance rendent ardue la mesure de la compétitivité du secteur du tourisme.