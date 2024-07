Gestion de la classe : Comment les enseignants développent-ils leurs connaissances et leur confiance ?

L’Enquête ITEL (Innovative Teaching for Effective Learning, des pédagogies innovantes pour un apprentissage performant) sur les connaissances des enseignants est la première étude internationale à explorer la nature, la fonction et le développement des connaissances pédagogiques des enseignants, c’est-à-dire ce qu’ils savent sur l’enseignement et l’apprentissage.

Les enseignants en fonction et les enseignants en formation affichent de meilleures connaissances dans la partie de l’évaluation dédiée à la gestion de la classe que dans d’autres domaines du processus pédagogique, tels que les méthodes d’enseignement et la planification des cours.

D’après les résultats de l’étude, plus les enseignants développent leurs connaissances en gestion de la classe, plus ils ont confiance en leur capacité à maîtriser les processus globaux d’enseignement et d’apprentissage. Les connaissances en gestion de la classe semblent aussi avoir une plus forte incidence sur le sentiment d’efficacité personnelle des enseignants que l’apprentissage de la planification des cours.

Les enseignants en fonction qui disent avoir confiance en leurs compétences dans la gestion de classe disent avoir également des pratiques pédagogiques de meilleure qualité dans ce domaine.

L’apprentissage et le développement (notamment les stratégies cognitives d’apprentissage, la mémoire et les processus d’information) sont des domaines où la marge d’amélioration du socle de connaissances pédagogiques des enseignants est la plus grande.