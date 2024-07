Forum international des transports 2010 : faits marquants

Le Forum International des Transports 2010, placé sous le thème « Transport et innovation : libérer le potentiel », s’est penché sur le rôle de l’innovation dans l’élaboration des réseaux de transport du futur. Il s’est attaché à l’importance cruciale de l’innovation dans le secteur des transports pour notre avenir commun dans un monde globalisé.

Grâce à l’innovation permanente, le secteur de la mobilité a satisfait aux demandes de plus en plus grandes d’une économie mondialisée grosse consommatrice des transports, tout en assurant une meilleure qualité de service. Mais le secteur et ceux qui en dépendent sont face à des défis extraordinaires. Les transports doivent être versatiles pour répondre au contexte économique et sociétal en constante évolution. Les changements démographiques, notamment le vieillissement et la croissance rapide dans les économies émergentes, façonnent la demande future des solutions de mobilité.

La structure du développement économique mondial change rapidement, ce qui a un impact majeur sur les besoins de transport. L’impact environnemental doit être réduit. Les encombrements doivent être mieux gérés. Et la sécurité ne peut être compromise. Ces défis ont souvent une portée mondiale, et les réponses doivent l’être aussi. Une collaboration étroite transfrontalière et entre tous les acteurs est nécessaire. Le Forum international des transports 2010 est une plateforme pour faire progresser ce dialogue mondial.

Cette publication reprend les principaux résultats des groupes d’experts et des tables rondes qui ont rassemblé des personnalités de la politique, de l’industrie, de la recherche et de la société civile.