Forum international des transports 2008 : faits marquants: Transport et énergie

Le secteur des transports contribue de manière significative aux émissions de gaz à effet de serre dans la plupart des pays, et représente 23 % (au niveau mondial) et 30 % (au niveau de l’OCDE) des émissions de CO2 issues de la combustion des énergies fossiles en 2005. De ce fait, il est fort probable que la plupart des pays devront prendre en compte le secteur des transports dans leurs efforts pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Le Forum International des Transports 2008, qui a rassemblé à Leipzig plus de 800 décideurs politiques, représentants de l’industrie et chercheurs, a constitué une étape clé de ce processus. De nombreuses tables rondes ont été organisées à cette occasion et ont notamment porté sur les technologies de transport efficaces, les instruments politiques nécessaires pour améliorer l’efficience énergétique et les moyens d’infléchir les émissions de gaz carbonique dans les différents modes de transport. Cette publication reprend de manière condensée les principaux apports des discussions et des travaux de recherche du Forum portant sur les biocarburants, l’éco-conduite, l’impact des prix élevés de l’énergie et l’efficacité des politiques d’économie de carburant.