Faits marquants du Forum International des Transports 2011

Les transports sont inhérents à l’activité de nos sociétés, et constituent l’un des principaux éléments qui les impulsent. Ils permettent aux individus de se rendre sur leur lieu de travail, d’accéder à l’enseignement et à des services, et ils jouent un rôle de plus en plus important dans les activités de loisir. Ils sont l’un des moteurs du commerce et créent des emplois.

Un monde dépourvu des bienfaits très réels au quotidien de la mobilité est désormais inimaginable. Cependant, les transports sont trop souvent considérés comme allant de soi, et ils suscitent des attentes toujours plus grandes au sein de la collectivité. Il faut adapter les services de transport afin qu’ils répondent mieux à nos besoins à tous, mais ce sont des systèmes complexes dans lesquels le changement n’est pas facile. Il importe de rechercher systématiquement des occasions d’établir un dialogue plus ouvert et fructueux sur le développement des systèmes de transport afin de faciliter une meilleure compréhension, dans tous les pans de nos sociétés, des problèmes qui s’y rattachent.

Dès lors, comment les transports peuvent-ils procurer encore plus d’avantages à nos citoyens et à notre société ? Comment tous les modes de transport – de voyageurs et de marchandises – peuvent-ils contribuer à une croissance durable ? Les Ministres des transports et des chefs d’entreprise, des maires de grandes villes, des chercheurs éminents et des représentants d’organisations non gouvernementales ont abordé ces questions stratégiques au sommet annuel du Forum International des Transports qui s’est tenu les 25-27 mai 2011 à Leipzig (Allemagne). Cette publication reprend leurs principaux résultats.