Faits marquants du Forum International des Transports 2013

La demande de mobilité croît rapidement partout dans le monde. La motorisation continue de progresser dans les économies émergentes à un rythme effréné et selon certaines estimations, le nombre de véhicules motorisés en circulation sur la planète devrait passer d’un peu plus d’un milliard aujourd’hui à deux milliards en 2020. Selon les projections de l’OCDE, au cours des quinze prochaines années, le trafic aérien de passagers pourrait être multiplié par deux, le fret aérien par trois et le volume de conteneurs manutentionnés dans les ports par quatre.

Si nous ne voulons pas entraver les échanges et la croissance économique ainsi que les possibilités qui en découlent pour les citoyens, nous devons investir dans les infrastructures et nous devons le faire aujourd’hui : pour les seules infrastructures de transport clés, l’OCDE estime les besoins mondiaux d’investissements à l’horizon 2030 à 11 000 milliards USD.

Le Sommet annuel du Forum International des Transports à rassembler des ministres des pays membres FIT et près d’un millier de délégués de 79 pays, dont de nombreux chefs d’entreprise pour tester de nouvelles idées, nouer le dialogue avec des experts, notamment du secteur financier, afin de dégager des convergences de vues sur la problématique du financement et réfléchir aux stratégies possibles. Cette publication présente l’essentiel du débat de fond.