Faits marquants du Forum International des Transports 2012

Le thème de notre Sommet de cette année – « Des transports sans rupture » – fait écho à une tendance fondamentale du XXIe siècle : celle de la connectivité totale. L’enjeu est de mieux relier les personnes et les marchés, mais aussi les secteurs, les services commerciaux et les idées. Surtout, l’absence de rupture implique une convergence des infrastructures de transport au sens classique du terme avec la sphère numérique, phénomène qui a déjà commencé à transformer notre conception et notre utilisation des transports.

L’absence de rupture dans les transports participe d’une ambition stratégique forte pour notre avenir. Partout où les personnes et les biens circulent sur des réseaux étroitement connectés, les transports se sont avérés être un puissant moteur de croissance et de bien-être. La connectivité totale des transports entre les villes et les régions, surtout grâce au train à grande vitesse, a eu des répercussions considérables sur les économies régionales et nationales. Elle facilite l’accès des citoyens aux écoles, aux universités, au marché du travail et aux loisirs. Tous les usagers aspirent à pouvoir passer d’un lieu et d’un mode de transport à l’autre le plus librement possible.

Pourtant, les transferts modaux, la pluralité des régimes de propriété, le franchissement des frontières internationales et les menaces pour la sûreté qui caractérisent nos systèmes de transport, créent des frictions particulières dont la maîtrise constitue un défi permanent. Comment atténuer davantage les ruptures ? Dans quelle mesure est-il finalement possible de parvenir à une connectivité totale ? Quelles sont les approches à mettre en œuvre sur les plans politique, institutionnel et technologique ? Voilà les questions que les responsables des transports issus des gouvernements, de l'administration, du secteur privé et du monde universitaire ont étudié lors du Sommet annuel du Forum International des Transports qui s’est tenu du 2 au 4 mai 2012 à Leipzig (Allemagne). Cette publication reprend leurs principaux résultats.