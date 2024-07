Forum international des transports 2009 : faits marquants: Des transports pour une économie mondialisée

Le Forum International des Transports 2009 sur les « Défis et perspectives faces à la crise » s’est déroulé au coeur d’une période très difficile, sur fond de tarissement des finances, de faillites de sociétés, d’affaiblissement des chaînes d’approvisionnement et d’augmentation du protectionnisme.

La crainte est réelle de voir le secteur des transports gravement touché par cette récession soudaine et profonde, avec d’importantes implications pour les économies et les sociétés. Une chose est sûre : les transports sont plus importants que jamais – dans les affaires, dans la vie des citoyens et dans l’économie mondiale.

Le secteur des transports est au coeur de la mondialisation. Dans un même temps, il est clair que la crise n’altère pas les défis fondamentaux, en particulier lorsqu’il s’agit de créer des transports plus durables et de montrer des résultats plus concrets d’ici à la Conférence de Copenhague sur le changement climatique de l’ONU 2009 et au-delà.

Cette publication est un condensé des principaux résultats des ateliers et des tables rondes et regroupe les principaux acteurs de la politique, de l’industrie, de la recherche et de la société civile sur les principales questions qui relie le transport, la reprise économique, les flux du commerce mondial et le développement durable.