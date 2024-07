Examens de l'OCDE sur la coopération pour le développement : États-Unis 2022

Le Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE mène tous les cinq à six ans un examen par les pairs qui passe en revue les efforts de coopération pour le développement de chacun de ses membres. Ces examens visent à améliorer la qualité et l’efficacité de leur coopération pour le développement, en mettant en évidence les bonnes pratiques et en recommandant des améliorations. Les États-Unis ont endossé un rôle de chef de file en apportant des contributions d’APD substantielles en réaction aux crises multiples. L’aide extérieure est programmée et acheminée par 21 organismes publics américains. USAID intègre systématiquement la collaboration, l’apprentissage et l’adaptation dans les cycles de ses programmes, et elle s’attache à améliorer la diversité, l’équité et l’inclusion en se faisant le champion des approches pilotées à l’échelon local. Cet examen par les pairs formule, à l’intention des États-Unis, un ensemble de recommandations visant à atténuer les répercussions négatives transnationales de leurs politiques publiques, à encourager des dotations budgétaires plus flexibles concordant avec les besoins, à adopter une approche plus claire vis-à-vis des partenariats multilatéraux, et à doter leur institution de financement du développement des moyens qui lui permettront de mener à bien sa mission. Il recommande aux États-Unis de placer l’efficacité du développement au cœur de l’adaptation au contexte local, de renforcer les ressources humaines, et de prendre en compte la prévention des conflits dans l’ensemble des programmes par pays.